Diamante (CS). Amedeo Fusco canta e recita al peperoncino festival

15 settembre 2019 alle ore 21:00, Amedeo Fusco, presente il suo spettacolo dal titolo “CHIACCHERE E FANTASIA” anche in occasione della 27° edizione del Peperoncino Festival di Diamante, dal titolo “Chiacchere e Fantasia”.

Amedeo Fusco da Scala Coeli è un’artista poliedrico; attore e regista di teatro, poeta, promotore d’ arte e organizzatore d’eventi è presente per secondo anno consecutivo a Diamante.

Durante i concerti di questa tournée non verranno presentati soltanto i brani del CD “A vita mija”, tutto in dialetto calabrese, si alterneranno, infatti, momenti cantati con momenti in cui la recitazione prenderà il sopravvento, passando da momenti colmi di commozione, a momenti di pura allegria In passato ha diretto il laboratorio di teatro A.D.I.S.U. all’Università La Sapienza di Roma, ed è stato capocomico delle compagnie teatrali “Gruppo G.I.S”, “La Nave”, “Afalos”, “Amedeo Fusco Group”. E sta lavorando alla realizzazione di uno spettacolo teatrale che lo porterà in giro per i teatri italiani e all’estero. Lo spettacolo del 15 settembre, che si terrà nella Piazzetta S. Biagio a Diamante alle ore 21:00, avrà come ospite d’eccezione la cantante Maria Aurea, e sará introdotto da Nicola Abruzzese, amico storico e componente e fondatore del gruppo “G.I.S”.

L’ingresso è gratuito.