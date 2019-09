Caprera: domenica 8 settembre la mostra “1982-la firma del Presidente. Sfogliando i vecchi registri di Caprera”

Sandro Pertini a Caprera. La presenza prestigiosa di un uomo che ha scritto la storia. Domenica 8 settembre 2019, con apertura straordinaria dalle 14.30 alle 18.30, il Compendio Garibaldino di Caprera presenta un’iniziativa dal titolo “1982 – La firma del Presidente. Sfogliando i vecchi registri di Caprera.”

Per l’occasione verrà esposto il registro con la firma autentica del Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Nell’ambito della mostra “Caprera 2 giugno – 4 luglio, dal 1882 ai giorni nostri. Viaggio nella memoria del Risorgimento”, si chiude con la firma di uno dei presidenti più amati dagli italiani la speciale rassegna di aperture straordinarie che ha visto l’esposizione, al Compendio Garibaldino, degli storici registri di Caprera recanti le firme di visitatori illustri che negli anni hanno omaggiato e onorato la memoria di Giuseppe Garibaldi. Era il 2 giugno 1982, quando il Presidente si fece largo tra la folla per sostare qualche minuto in solenne raccoglimento davanti alla tomba dell’Eroe. Di quella visita è rimasto un segno indelebile nel libro dei ricordi.