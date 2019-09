Cagliari: il 14/09, Sergio Cammariere live all’Auditorium del Conservatorio

All’Auditorium del Conservatorio “G.P. da Palestrina”, riflettori puntati su Sergio Cammariere, in concerto a partire dalle 21. Ad affiancare sul palco il cantautore e pianista, Daniele Tittarelli al sax contralto, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Amedeo Ariano alla batteria e Bruno Marcozzi alle percussioni.

Classe 1960, Sergio Cammariere è dotato di un tocco personale al pianoforte e di una voce elegante, con la quale interpreta le sue canzoni con raffinata intensità espressiva. Influenze jazz, il calore dei ritmi latini e la migliore tradizione cantautorale italiana ispirano le sue composizioni con i testi poetici e riflessivi nati dal lungo e duraturo sodalizio con il cantautore, paroliere e amico, Roberto Kunstler.

Insieme ai pezzi più popolari del suo repertorio, come “Tempo perduto”, “Via da questo mare”,”Tutto quello che un uomo” (la canzone con cui ha partecipato per la prima volta a Sanremo, nel 2003, conquistando il terzo posto, il Premio della Critica e quello per la Migliore Composizione Musicale), la scaletta del concerto prevede brani tratti dall’ultimo album, “La fine di tutti i guai”, pubblicato lo scorso maggio, decimo titolo della discografia di Sergio Cammariere.

I biglietti si possono acquistare online e nei punti vendita del circuito Box Office Sardegna (tel. 070 657428). Botteghino aperto al Conservatorio a partire dalle 19:30. Un posto a sedere numerato costa 25,50 euro.