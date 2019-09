Formazione

Cagliari: 20 e 21 settembre, corso di guida gratuito per viaggiare sicuri e informati

In occasione degli eventi legati alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, Federcarrozzieri per il secondo anno a Cagliari, in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari, la Polizia Urbana e la Polizia di Stato, hanno pianificato una due giorni intensissima di eventi incentrati sulla sicurezza in strada e mobilità sostenibile.