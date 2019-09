Convegni

Cagliari: 1-2 ottobre, convegno al T-Hotel sul ruolo dei big data in veterinaria

Per due giorni, dall'1 al 2 ottobre, Cagliari sarà la capitale mediterranea dove, i più accreditati studiosi di malattie animali, si riuniranno per fare il punto sulle evoluzioni e il diffondersi delle epidemie che, in questi ultimi anni, anche in seguito ai cambiamenti climatici e ambientali e al sempre più crescente scambio di merci fra paesi lontani, ha portato la sanità animale a scontrarsi con fenomeni nuovi e più aggressivi.