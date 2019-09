Bauladu: rinviato a causa del maltempo il concerto di Giovanni Allevi

L’organizzazione comunicherà quanto prima la data in cui verrà recuperato l’appuntamento con il musicista marchigiano, proposto in collaborazione con il “Du – Bauladu Music Festival” e, per chi lo volesse ottenere, le modalità di rimborso dei biglietti già acquistati per il concerto previsto per questa sera; biglietti che saranno comunque validi anche per la nuova data.

Per informazioni:

Telefono: 0783310490

Posta elettronica: dromos@dromosfestival.it

Sito: www.dromosfestival.it

Facebook: pagina del festival