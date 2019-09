A Oristano apre il nuovo Palasport di Sa Rodia

Per la squadra sassarese, campione d’Italia nel 2015 e vice campione in carica, è uno degli appuntamenti più importanti nel percorso di preparazione e avvicinamento al prossimo campionato di serie A1.

Oggi la Commissione comunale di pubblico spettacolo ha dato il via libera all’apertura dell’impianto per il Torneo.

Domani mattina (mercoledì 4 settembre), alle 10,30, nel nuovo Palasport, la conferenza stampa di presentazione con il Sindaco di Oristano Andrea Lutzu, l’Assessore allo Sport Francesco Pinna, il Presidente della Commissione Sport Davide Tatti, il Presidente della Dinamo Sassari Stefano Sardara e quello della Oristano basket Paolo Oggianu, Maria Passino per la Fondazione di Sardegna, Gabriele Schintu per il CONI di Oristano e Bruno Perra per la Federazione italina pallacanestro.