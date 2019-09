A Cagliari il convegno di chiusura del progetto “Let Me Try”

Focus sul progetto di una residenza artistica in Sardegna rivolta a giovani attori e danzatori provenienti dall’Isola, dalla Penisola e da oltre oceano, che ha visto capofila la compagnia L’Effimero Meraviglioso di Sinnai e la direttrice artistica Maria Assunta Calvisi (ideatrice del progetto) in collaborazione con la compagnia Kataklisma Teatro di Roma, con i registi e drammaturghi Daniele Timpano e Elvira Frosini e la Alessandra Corona Performing Works di New York fondata e diretta dalla danzatrice e coreografa Alessandra Corona.

Frutto dell’incontro e confronto tra giovani artisti provenienti da contesti differenti, ciascuno con il suo percorso, la sua storia, i suoi sogni e aspirazioni, lo spettacolo “Let Me Try” – rappresentato in prima assoluta a Sinnai, poi a Roma e New York – ispirato alla vita e alle esperienze umane e professionali dei protagonisti, con elaborazione drammaturgica di Daniele Timpano e Elvira Frosini e coreografie di Alessandra Corona.

Il convegno di chiusura di “Let Me Try”, a cui sono stati invitati i rappresentanti delle istituzioni – in particolare della Regione Sardegna, che ha indetto il Bando ScrabbleLab e del Comune di Sinnai – e tutti gli “attori” del progetto, come sottolinea la regista e direttrice artistica de L’Effimero Meraviglioso, Maria Assunta Calvisi: «intende raccontate l’esperienza di “Let Me Try” attraverso i vari momenti di entusiasmo, euforia, ma anche difficoltà».

Un’occasione per riflettere sulle opportunità e sul senso e le finalità delle residenze artistiche, per valutarne le ricadute sociali, economiche e culturali sul territorio e evidenziare eventuali criticità. Un momento di condivisione e approfondimento con compagnie e artisti operanti in Sardegna – per un primo bilancio e per immaginare scenari futuri