Solidarietà per il vice sindaco di Lotzorai

Riceviamo dal coordinatore regionale dei Riformatori Sardi, Aldo Salaris, una nota di solidarietà nei confronti dell’atto intimidatorio subito dal vice sindaco di Lotzorai con successivo appello al Ministro dell’Interno affinché intervenga per una situazione non più tollerabile che sta colpendo diversi amministratori locali.

«Piena solidarietà nei confronti del vice Sindaco di Lotzorai, vittima dell’ennesimo atto intimidatorio nei confronti di amministratori locali in Sardegna» È quanto dichiara il coordinatore regionale dei Riformatori Aldo Salaris che denuncia: «un fenomeno oramai troppo frequente che condanniamo con fermezza e che rimandiamo al mittente. Ogni gesto vile messo in atto contro chi, onestamente, ogni giorno mette a disposizione la propria vita per la sua comunità e il suo territorio deve essere condannato e severamente punito»..

L’appello, sempre più urlato ma non percepito quanto basta, è diretto al Ministero dell’Interno: «la situazione è ormai allo stremo, il Ministro batta un colpo chiaro ed efficace a protezione degli amministratori locali, cosi non si può andare avanti» chiude Salaris.