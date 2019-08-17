Sindia. 17 agosto 2019: “Sagra de sa Suppa Falza”

Trazzos de Gadenas, Sfilata di Maschere Etniche.

di - 17 Agosto 2019 - 9:42

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GRUPPI PARTECIPANTI:

SOS TRAIGOLZOS-SINDIA

MERDULEDDOS-OTTANA

IS COGAS A MANU PIGADA-TUILI

S’ATTITIDU-BOSA

DONNA ZENOBIA-MACOMER

SU MASCHINGANNA E SA MAIAJA-BUSACHI

SOS COTUZULADOS-CUGLIERI

ORE 19:00

FILATA LUNGO LE VIE DEL PAESE CON:

PARTENZA DALL’EX SCUOLE MEDIE

ARRIVO IN PIAZZA MERCATO CON LA PRESENTAZIONE DEI GRUPPI IN MASCHER

A SEGUIRE

SAGRA DE SA SUPPA FALZA E MUSICA PER TUTT

PRESENTA LA SERATA ANGELO PISANU

 

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