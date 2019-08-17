Sindia. 17 agosto 2019: “Sagra de sa Suppa Falza”
Trazzos de Gadenas, Sfilata di Maschere Etniche.
GRUPPI PARTECIPANTI:
SOS TRAIGOLZOS-SINDIA
MERDULEDDOS-OTTANA
IS COGAS A MANU PIGADA-TUILI
S’ATTITIDU-BOSA
DONNA ZENOBIA-MACOMER
SU MASCHINGANNA E SA MAIAJA-BUSACHI
SOS COTUZULADOS-CUGLIERI
ORE 19:00
FILATA LUNGO LE VIE DEL PAESE CON:
PARTENZA DALL’EX SCUOLE MEDIE
ARRIVO IN PIAZZA MERCATO CON LA PRESENTAZIONE DEI GRUPPI IN MASCHER
A SEGUIRE
SAGRA DE SA SUPPA FALZA E MUSICA PER TUTT
PRESENTA LA SERATA ANGELO PISANU