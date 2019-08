Riepilogo giornaliero sul servizio antincendio del 20 agosto

In data odierna si segnalano n. 5 incendi che, nell’ordine sotto indicato , hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale:

1 – Incendio in agro del comune di Nuoro località “Cuile Dorbileo”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Nuoro coadiuvato da due squadre di Forestas ed una dei Vigili del Fuoco.

Le operazioni di spegnimento, si sono concluse alle ore 12:15.

2- Incendio in agro del comune di Abbasanta località “Losa”, dove sono intervenuti due elicotteri di cui uno pesante (Super Puma) provenienti dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Ghilarza coadiuvata da 2 squadre di Forestas e una dei barracelli di Abbasanta.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15:20 circa.

3- Incendio in agro del comune di Mamoiada in località “Gianna Ferru”, dove è intervenuto un elicottero leggero provenienti dalla base del Corpo forestale di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Nuoro.

Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 14:14.

4- Incendio in agro del comune di Burgos in località “Su Palone”, dove sono intervenuti tre elicotteri proveniente dalle basi del Corpo forestale di Anela, Farcana e Fenosu (Super Puma). Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Bono ed il loro intervento è stato coadiuvato da 3 squadre di Forestas. Le operazioni di spegnimento sono in via di conclusione.

5- Incendio in agro del comune di Torpe’ in località “Villanova”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Alà dei sardi. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Lula ed il loro intervento è stato coadiuvato da 4 squadre di Forestas e da una squadra dei Vigili del fuoco di Siniscola.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18:40.