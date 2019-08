Porto Torres:sabato 17 agosto ritorna la Notte Colorata

Ritorna la Notte colorata, una serata di festa fatta di musica dal vivo, degustazioni culinarie e giochi dedicati ai più piccoli. L’appuntamento, organizzato dal Comune di Porto Torres insieme ad alcune attività commerciali, è fissato per sabato 17 agosto a partire dalle sette di sera e si svolgerà nel corso Vittorio Emanuele e in piazza Garibaldi.

Il centro si trasformerà per un giorno in un tripudio di colori, canzoni e sapori. La Notte colorata arriva così alla seconda edizione e offrirà tantissime iniziative. Ci sarà la musica itinerante, funky e coinvolgente della SeuinStreet Band, composta da decine di elementi di tutte le età, mentre per gli appassionati di cibo non mancheranno gli stand della Coldiretti Nord Sardegna dove sarà possibile degustare specialità della tradizione a chilometro zero. Il divertimento sarà dedicato quindi anche ai bimbi: tanti giochi gonfiabili saranno dislocati su tutto il percorso della manifestazione e i commercianti che hanno aderito all’iniziativa terranno aperti i loro negozi per lo shopping sotto le stelle.

Per quanto riguarda gli altri intrattenimenti musicali, saranno numerosi e posizionati in alcuni punti strategici. Lo spazio della musica dal vivo sarà affidato ai Beat Sixty One nel tratto compreso tra i locali Light Cafè e Crossing. In piazza Umberto I, al Black Ark, suonerà la Helen’s Band mentre in piazza della Consolata, di fronte al Gatto Nero e Mood & Sushi, si esibiranno il gruppo folk Santu Bainzu e il dj Alessandro Adorna. In prossimità del bar Da Marco ci saranno S’Isula folk, mentre davanti al bar Le Carrè è in programma il live degli Hoxa. Verso via Mare, di fronte al bar Cristallo, il palcoscenico è affidato ai Cabbijos, mentre in piazza Garibaldi la musica dal vivo sarà a cura dei Bloody Mary.

Per gli amanti della musica e della storia musicale della Sardegna sarà imperdibile una tappa al Museo Andrea Parodi. La mostra multimediale, allestita nel palazzo del Marchese in corso Vittorio Emanuele, si potrà visitare gratuitamente dalle sette alle dieci di sera. All’esterno del palazzo verrà allestito un punto turistico informativo dell’amministrazione comunale per far conoscere ai visitatori i siti culturali e naturalistici della città.