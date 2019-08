Oristano: oggi a Torre Grande l’evento Plastic Free organizzato dal M5S

All’iniziativa “Plastic Free” , organizzata dal Movimento 5 Stelle nell’ambito della campagna lanciata a livello nazionale “Io Sono Plastic Free 2019”, hanno preso parte anche tantissimi bambini accompagnati dai genitori che, con entusiasmo e senso di responsabilità, hanno reso questa giornata ancora più significativa.

Armati di guanti e buste per la raccolta, dalle 8.30 alle 13.00, i volontari hanno liberato la bellissima spiaggia di Oristano da bottiglie e bottigliette, mozziconi di sigaretta, carta da imballaggio.

All’evento dal duplice obiettivo, ridurre la presenza di plastica in riva al mare e sensibilizzare l’opinione pubblica, hanno partecipato anche il consigliere regionale del M5S Alessandro Solinas e la portavoce del M5S alla Camera Lucia Scanu.

“Il successo dell’iniziativa – commentano Solinas e Scanu – ha superato di gran lunga le nostre aspettative. È stata una bellissima giornata, impreziosita dalla partecipazione di tanti bambini, gli adulti del futuro, guardiani di un ambiente da preservare per noi e per le generazioni a venire. Ciò dimostra che iniziative come questa sono fondamentali per poter ridurre la presenza di rifiuti abbandonati e per diffondere una cultura dell’uso della plastica più consapevole”.