Gallipoli. Cos-Playa, alla scoperta del fenomeno Cosplay all’Ecoresort “Le Sirene” Caroli Hotels

La quinta edizione di questa singolare iniziativa sarà ospitata dall’Ecoresort Le Sirenè Caroli Hotels a Gallipoli l’1 settembre prossimo dalle 10,00 alle 18,30. L’evento prevede la partecipazione di cosplayer e fotografi del settore provenienti da tutta la Puglia e sarà arricchito da un programma ricco di giochi ed attività che culminerà con il rinomato Cosplay Contest, una gara dove i partecipanti si sfideranno al cosplay più bello e somigliante all’originale.

Cos-Playa é organizzato dall’associazione Guardiani Della Galassia di Gallipoli, famosa per essere l’ente organizzativo di Lecce Cosplay & Comics, la convention più grande del Salento e tra le prime del settore in Puglia. Il Cosplay è un hobby proveniente dal Giappone che si estende in tutto il mondo, ed unisce l’arte di indossare il costume all’ interpretazione di un personaggio tratto dai fumetti, cartoni animati e videogiochi, ricreandone, appunto, il costume e gli atteggiamenti.

I Guardiani della Galassia operano in Puglia dal 2010 e sono stati pionieri in Regione di questo meraviglioso hobby che porta a volare con la fantasia coinvolgendo ogni individuo dal più piccolo al più grande di età, senza distinzione alcuna.

“I ragazzi – spiega la referente Vanessa Campagnolo – saranno in giro per i luoghi comuni e coloreranno un po’ tutto l’ambiente. Realizzeranno dei set fotografici con dei professionisti e saranno disponibilissimi a posare con i clienti. Organizzeremo dei giochi e attività nella zona piscina come abbiamo fatto lo scorso anno. E’ aperto a tutti. Probabilmente ci sarà anche quest’ anno una scuola di subacquea che fa mermaiding ovvero si nuota con un vero costume da sirena”.

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli.

Alle attività alberghiere la famiglia Caroli – Caputo ha affiancato dal 1995 la commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio. Con SVieni a Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale.