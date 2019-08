Deiana (M5S) “Grazie alla Lega perderemo probabilmente i fondi per la SS 291”

Cosa succederà adesso?

Ora tutto si bloccherà, tutto verrà rimandato, probabilmente perderemo i fondi che andrebbero prorogati entro dicembre – dice con profondo rammarico la deputata algherese Paola Deiana -. Ma alla Lega questo non interessa. Ciò che conta sono i sondaggi, i ‘vantaggi di partito’, e gli Italiani? e i Sardi?

E c’è chi a fine luglio affermava con orgoglio su Facebook: “Strada Sassari-Alghero. 113 milioni sbloccati dal CIPE per i cantieri, una vittoria della Lega”.

Questo – dice piccata la parlamentare del Movimento 5 stelle – è ciò che scriveva Michele Pais sulla questione Sassari- Alghero 4 corsie. Ha avuto il coraggio di prendersi meriti che non sono suoi, né tanto meno dei compari leghisti a Roma (in questi mesi non ne ho visto uno nemmeno per sbaglio occuparsi della faccenda) e, ora che sono la causa di questo arresto improvviso e della probabile perdita dei fondi, cosa avrà da dire?