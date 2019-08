Carbonia. Giovedì 22 Agosto alle ore 21.30 al Museo dei PaleoAmbienti Sulcitani la prima edizione di “Jurassic Camp”

La prima edizione del “Jurassic Camp” è dedicata, in particolar modo, ai bambini e alle loro famiglie, che saranno protagoniste di un vero campo scuola giurassico, entrando a far parte di un’équipe paleontologica che riporterà alla luce lo scheletro di un dinosauro a grandezza naturale.

Una bellissima iniziativa attraverso la quale i bambini e i loro genitori impareranno a utilizzare gli strumenti del mestiere e tutti i segreti e i retroscena del lavoro del paleontologo. Potranno partecipare al “Jurassic Camp” i bambini di età dai 6 anni in su.

L’evento si colloca nell’ambito del cartellone “Estiamoinsieme 2019”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 0781.1867304, 345.8886058 oppure scrivere un’email carbonia@sistemamuseo.it