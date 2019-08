Calciomercato, Farias rinnova col Cagliari ma va al Lecce

L’attaccante brasiliano ha rinnovato con il Cagliari fino al 2022, ma contestualmente è stato ceduto al Lecce in prestito con diritto di riscatto.

Il club rossoblù in una nota pubblicata sul proprio sito ha annunciato il prolungamento del contratto con Farias, ma il brasiliano non resterà in Sardegna.

“Il Cagliari Calcio comunica la cessione al Lecce del calciatore Diego Farias in prestito con diritto di riscatto (obbligo in caso di permanenza in Serie A dei salentini). Contestualmente il calciatore prolunga il suo rapporto con il Cagliari fino al 30 giugno 2022.”

Diego Farias indosserà al Lecce la maglia numero 17. Con la cessione del brasiliano, ora il ds Carli cercherà un valido sostituto per l’attacco.