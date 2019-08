Bimbo di 3 anni si chiude nella lavatrice: muore soffocato. La tragedia è avvenuta nello scorso fine settimana negli Stati Uniti.

Il figlio si infila dentro la lavatrice e chiude l’oblò. Quello che è accaduto a una mamma è stato terribile: un bambino di tre anni è morto nello scorso fine settimana a Orlando, in Florida, dopo essere rimasto intrappolato all’interno di una lavatrice. Da una prima ricostruzione pare che il piccolo stesse giocando all’interno della stanza con il fratellino quando ad un certo punto si è arrampicato all’interno del macchinario. A quel punto, secondo la polizia, lo sportello si è chiuso ermeticamente intrappolando il bimbo all’interno. Le indagini delle autorità – che hanno inoltre colto l’occasione per rivolgere un appello ai genitori per una maggiore attenzione – stanno seguendo per il momento la pista della morte accidentale. Il piccolo sarebbe morto per asfissia. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha voluto raccontare quello che è successo a questo bambino per allertare tutti i genitori, invitando chiunque abbia bambini piccoli in casa a mettere sempre il dispositivo di sicurezza alla lavatrice. Bisogna prestare attenzione con i bimbi piccoli, ma certo questa mamma non avrebbe mai creduto che una lavatrice potesse diventare, di fatto, un oggetto pericoloso.