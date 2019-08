Allergene non dichiarato nelle crostate “Le Dolci Passioni”

“Il prodotto non è idoneo al consumo da parte di persone allergiche al latte”. Con questa motivazione il ministero della Salute ha richiamato le crostate LE DOLCI PASSIONI prodotte nello stabilimento di San Giorgio Del Sannio, in provincia di Benevento da NARDONE PRODUZIONI DOLCIARIE SRL, per la presenza di allergene (latte scremato) non dichiarato in etichetta. Le crostate – tutte in confezioni da 180 grammi sono:

CROSTATA AI FRUTTI DI BOSCO LE DOLCI PASSIONI, lotto 52319 con scadenza 18/01/2020. 6619 scadenza 01/02/2020, 5919 con scadenza 04/01/220;

CROSTATA ALLA CILIEGIA LE DOLCI PASSIONI lotto 7119 con scadenza 07/03/2020, 52319 con scadenza 18/01/2020;

CROSTATA ALL’ALBICOCCA LE DOLCI PASSIONI lotto 52419 con scadenza 19/01/2020, 5919 con scadenza 04/01/2020, 6619 con scadenza 01/02/2020, 62019 con scadenza 15/02/220.

Le crostate, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, devono essere riportate al punto vendita per il cambio con un altro lotto o il rimborso.