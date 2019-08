All’Airbus A320 di Brussels Airlines scoppia un pneumatico durante l’atterraggio sulla pista 07L dell’aeroporto di Bruxelles

Tanta paura ma nessuna conseguenza durante la fase di atterraggio di un volo di linea di un Airbus A320 della Bruxelles Airlines (OO-TCV) che ha operato il volo SN 3802 tra Faro, in Portogallo e Bruxelles, in Belgio. Durante l’atterraggio sulla pista 07L, l’aereo ha subito lo scoppio di una gomma. I servizi di emergenza attendevano l’aereo. I vigili del fuoco nel frattempo, chiusa la pista d’atterraggio, l’hanno cosparsa di liquido “ritardante” contro il pericolo di incendi. Altri due velivoli della Brussels Airlines, per atterrare, sono stati costretti a fare un giro sull’aeroporto toccando terra sulla pista 07R poiché la pista 07L doveva essere pulita dai detriti. L’atterraggio, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è avvenuto un po’ traballante ma senza problemi per passeggeri ed equipaggio. Il pilota, infatti, riesce a controllare il mezzo e mette in salvo i 150 passeggeri a bordo, che alla fine della corsa applaudono. Ora aperta un’inchiesta per disastro colposo.