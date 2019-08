Ales (OR): sabato 10 agosto il concerto teatrale “Conchiattu”

Sabato 10 agosto alle 21:45 si terrà il concerto teatrale “Conchiattu” del gruppo Ludu all’Anfiteatro in Località San Pietro a Ales, ingresso gratuito. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Casa Natale Antonio Gramsci, con la partecipazione del Comune di Ales e della Regione Sardegna. In scena: Diego Deidda alla voce recitata e cantata, e Lorenzo Lepori alla chitarra e alle ambientazioni sonore. “Conchiattu” è la storia di un miserrimo compagno di esistenza, abbandonato da Dio nella landa deserta del Sinis: un uomo che sta a metà strada tra il mondo animale e la divinità. L’omaggio del gruppo Ludu al poeta oristanese Salvatore Baldino e alla sua opera in lingua sarda “Sa Giorronnada ‘e Conchiattu” rappresenta un’importante occasione per avvicinare i giovani al patrimonio culturale sardo. Tutte le informazioni su www.ludu.it.