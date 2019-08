A Oristano sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione e di aggiornamento per conducenti e guardiani addetti al trasporto di animali vivi

Corsi di formazione e di aggiornamento per conducenti e guardiani addetti al trasporto di animali vivi (bovini, ovini, caprini, equini, suini o pollame) organizzato dall’Unità operativa di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Ats-Assl Oristano.

Il corso di aggiornamento, finalizzato al rinnovo del patentino per chi l’ha già conseguito da 10 anni, si svolgerà martedì 17 settembre dalle ore 15 alle 19 nella sala conferenze (aula verde) dell’ospedale San Martino di Oristano, mentre il corso di formazione, che consente di ottenere il certificato di idoneità per il trasporto dei capi a chi ancora non lo possiede, si terrà nella stessa sede nei giorni 18, 19 e 20 settembre 2019,sempre dalle 15 alle 19. Al termine della terza giornata, i partecipanti saranno sottoposti a un test di apprendimento il cui esito positivo permetterà di ottenere l’attestato abilitante.

A tenere le lezioni saranno i veterinari Ats-Assl Oristano Piero Dessì, direttore del Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, e Giuseppe Sedda, responsabile Randagismo, igiene urbana e benessere animale. Durante il corso saranno illustrati i i principi cardine della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali e i requisiti degli autoveicoli destinati al loro trasporto, le necessità alimentari da garantire ai capi durante il viaggio, le modalità per evitare loro stress eccessivi, gli stili di guida che possono incidere negativamente sul loro benessere e sulla qualità delle carni, le cure d’emergenza da prestare loro e infine la sicurezza del personale. «Il corso – spiegano gli organizzatori – nasce dalla necessità di mettere in regola quei soggetti che, individuati dal regolamento comunitario 1/2005, si occupano del trasporto di animali vertebrati vivi. IN base alla nuova normativa sarà necessario limitare i lunghi viaggi, causa principale di sofferenza per i capi trasportati, e garantire loro condizioni il più possibile comode, attraverso una guida attenta e una fornitura adeguata di acqua e cibo».

Per partecipare al corso, è necessario presentare il modulo di iscrizione al servizio veterinario Igiene degli allevamenti e delle Produzioni zootecniche, previo versamento della quota di iscrizione di 150 euro per il corso di formazione o di 50 euro per il corso di aggiornamento, effettuato sul conto corrente postale n. 12424099 intestato ad Assl Oristano – Servizio Veterinario – U.O. IAPZ, indicando come causale del versamento “Partecipazione corso trasporto animali vivi”.

Il modulo di iscrizione, reperibile sul sito www.asloristano.it e corredato della ricevuta di versamento della tassa di partecipazione, può essere consegnato entro le ore 12.00 di mercoledì 11 settembre al Servizio veterinario Assl Oristano (via Carducci, 35 – 5° piano) o inviato via mail agli indirizzi: antonella.zanza@atssardegna.it e/o enrico.cadeddu@atssardegna.it.