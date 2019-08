Coppa Italia, Joao Pedro e Rog portano il Cagliari al quarto turno

Il Cagliari vince 2 a 1 contro il Chievo e passa al quarto turno di Coppa Italia dove affronterà la vincitrice della sfida tra Crotone e Sampdoria. In gol per la squadra rossoblù Joao Pedro e Rog. Espulso Rafael al primo tempo.

Alla Sardegna Arena il Cagliari ha dimostrato di essere ancora work in progress, ma ben avviato in vista dell’esordio in campionato. Con ancora non ufficiale l’arrivo di Pellegrini, Maran continua con il suo 433 e prova tutti i suoi giocatori. Esordio positivo per Pinna, che insieme a Nainggolan è stato uno dei migliori in campo, per Nandez e Rog (autore del secondo gol). La squadra di Maran, però, soffre tanto in difesa ed è troppo disattenta nella fase di disimpegno. Ora il Cagliari ha una settimana per preparare al meglio la prima gara ufficiale di serie A contro il Brescia di Cellino.

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Rog, Nainggolan, Ionita; Birsa (41′ Aresti); Joao Pedro, Pavoletti.

A disposizione: Ciocci, Walukiewicz, Cigarini, Deiola, Nandez, Oliva, Cerri, Han, Ragatzu.

Allenatore: Rolando Maran.

CHIEVO (4-3-3): Semper; Bertagnoli, Rigione, Leverbe, Brivio; Pina Nunes, Esposito, Giaccherini; Pucciarelli, Meggiorini, Stepinski.

A disposizione: Seculin, Pavoni, Tomovic, Pavlev, Cotali, Burruchaga, Garritano, Karamoko, Ivan, Rodriguez, Vignato, Rovaglia.

Allenatore: Michele Marcolini.

Note: Espulso Rafael al 40′

La partita

Per il primo match stagionale nelle mura amiche della Sardegna Arena Maran sceglie di utilizzare il 433, lasciando in panchina il nuovo acquisto Nandez. Il primo tempo comincia con la squadra sarda che attacca con forza e trova subito il gol al 7′ minuto con Joao Pedro, che mette la palla in rete dopo la traversa presa da Lykogiannis. Nei dieci minuti successivi il Chievo non riesce a reagire, così la squadra di Maran colpisce ancora, ma questa volta con un nuovo arrivato: Rog. L’ex Napoli segna al minuto 17, conquistando i suoi nuovi tifosi con un tiro al primo incrocio. Il Cagliari, però, dopo aver ottenuto il doppio vantaggio ha iniziato ad essere meno preciso, specialmente con i singoli. Al minuto 40, infatti, c’è stata l‘espulsione di Rafael con conseguente punizione per il Chievo. Maran scarica Birsa per far entrare Aresti, che ha respinto la punizione dei veronesi, ma Pucciarelli è stato lesto nel mettere la palla in rete in ribattuta al 42esimo.

La seconda frazione comincia nello stesso modo in cui era finito il primo tempo: Chievo all’assedio e Cagliari alla corde. La squadra di Maran soffre tanto in difesa ed è molto disattenta in fase di non possesso, specialmente con Ceppitelli. L’allenatore del Cagliari si accorge delle difficoltà della propria squadra, così al minuto 70 arriva l’esordio di Nandez con la maglia rossoblù, sostituendo Rog. In questa seconda parte di match il Cagliari è parso meno efficace, complice l’uomo in meno e la condizione fisica non ancora ottimale. Proprio per queste ragioni Pinna, autore di una grandissima partita, è stato costretto ad uscire dal campo al minuto 84, sostituto poi da Pisacane. Gli ultimi minuti del match sono di pura agonia per i sardi: il Chievo in più occasioni è stato vicinissimo al 2 a 2, specialmente al minuto 88 quando Rodriguez sfugge a tutti ed era solo contro il portiere, ma tutto in fuorigioco.