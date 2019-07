Veivecura: “Mantra rosso” anticipa l’album “Volersi bene”

VEIVECURA

MANTRA ROSSO

“Volersi Bene” sarà il quinto lavoro in studio di VeiveCura. Negli ultimi dieci anni la band ha stupito il proprio pubblico con album sempre diversi l’uno dall’altro, seguendo comunque un proprio filo conduttore.





La grande novità è il modo in cui l’album sarà reso fruibile. Non sarà un disco solamente da ascoltare ma anche da gustare, da assaporare letteralmente con il proprio palato. Da qui nasce l’idea di partnership con la pluripremiata fabbrica di cioccolato Sabadì (dal 2012 al 2019 Tavoletta D’oro per il “Miglior Cioccolato di Modica”).



Il singolo (intitolato Mantra Rosso) che anticiperà Volersi Bene, ed altre piccole chicche, si troveranno all’interno di una esclusiva confezione di cioccolato! Una barretta di quel tradizionale cioccolato che ha dato notorietà a Modica, città d’origine di VeiveCura e base operativa della stessaSabadì.



Parliamo di un’esperienza multisensoriale, unica nel suo genere, a partire dall’artistico packaging che, una volta scartato, fungerà da copertina/miniposter dell’album, al cioccolato dagli aromi tipici selezionati dai quattro musicisti siciliani. All’interno si troverà un download code da cui si potrà scaricare facilmente da pc, tablet e smartphone il singolo, una copia digitale dell’artwork e altre piccole sorprese.

Il progetto ha inoltre il piacere di ospitare l’illustre partnership con il gestore dei diritti d’autore Soundreef .

Musica e cioccolato, due piaceri fusi in un solo omaggio. L’ideale per “amarsi un po’… volersi bene”.

BIOGRAFIA

VeiveCura nasce in Sicilia dalle mani di Davide Iacono come progetto solista nel 2010.

Col passare del tempo la formazione si allarga fino a quindici elementi in fase di studio, mentre dal vivo, oltre che da Davide, il palco viene calcato da altri due polistrumentisti: Salvo Scucces e Salvo Puma.

Davide ha alle spalle centinaia di concerti in tutta Europa ed ha avuto il piacere di incrociare durante il proprio cammino artisti nazionali ed internazionali del calibro di Justin Vernon (Bon Iver/Volcano Choir), Olafur Arnalds, Franco Battiato, Mauro Ermanno Giovanardi, Cesare Basile, Umberto Giardini,Paolo Benvegnù.

Nel 2014 esce il terzo capitolo discografico intitolato “Goodmorning Utopia”, album dalle atmosfere dream-pop che viene celebrato in modo unanime dagli addetti ai lavori.

VeiveCura nel 2015 entra nella classifica dei dieci Best Live e Davide vince il premio di miglior Musicista Live secondo KeepOn (circuito live club italiani).

Nei primi mesi del 2017 vede la luce il quarto album in studio: “ME+1”.

Alla formazione si unisce il batterista barcellonese Milo Isgrò, con cui gireranno l’Italia in tour per un anno intero presentando il nuovo lavoro discografico prodotto daRocketta Records.

https://www.facebook.com/ Tritubba/