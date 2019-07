Sardegna, attentato contro sede Pd a Dorgali. Incendiata auto sindaco dem Cardedu

Attentato nel corso della notte a Cardedu (Nu), dov’è stata incendiata l’auto in uso al sindaco del paese ogliastrino, Matteo Piras. Erano da poco passate le 3 di stanotte quando una telefonata al 112 della Compagnia di Jerzu ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivate due pattuglie dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme, ma l’auto è andata completamente distrutta. Nessun dubbio sulla natura dolosa. I carabinieri hanno avviato le indagini.

NUORO: SOLINAS, SOLIDARIETA’ AL SINDACO DI CARDEDU, ‘GESTO VIGLIACCO’

“Esprimo a nome mio e di tutta la Giunta la totale solidarietà e la più sentita vicinanza al sindaco di Cardedu, Matteo Piras, per il vile attentato subìto la scorsa notte” Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, commentando l’attentato di Cardedu (Nu). “Questo gesto criminale -ha aggiunto- è ancor più deprecabile poiché messo in atto nei confronti di un amministratore pubblico che con coraggio, quotidianamente, è impegnato per la sua comunità”.

Pd, attentato contro la sede a Dorgali. Esplode una bombola

Attentato nella notte a Dorgali (Nuoro) contro una sede del Pd: secondo le prime informazioni degli investigatori, gli uffici nella centrale via Lamarmora sarebbero stati fatti saltare in aria utilizzando una bombola di gas. L’esplosione avrebbe provocato gravi danni all’edificio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri – che stanno effettuando i rilievi e hanno avviato le indagini – ma anche gli uomini della Polizia e i vigili del fuoco.

L’attentato e’ avvenuto intorno alle due di stanotte. L’onda d’urto dell’esplosione, che ha completamente divelto l’ingresso della sede dem, ha anche danneggiato un’auto parcheggiata vicino all’edificio. Fortunatamente non si registrano feriti.

Fonte: www.affaritaliani.it