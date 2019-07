Sanluri-Confcommercio Medio Campidano

Confcommercio Medio Campidano prende forma.

Dopo la conferenza stampa che si è tenuta il mese scorso nella sede di Confcommercio Sardegna dove è stata annunciata la nascita di Confcommercio Medio Campidano (con una particolare attenzione verso le attività commerciali “green”), domani, giovedì 11 luglio, l’associazione di categoria diventa realtà e incontra gli amministratori e le imprese locali.

L’incontro-dibattito si terrà nella sala consiliare Ex casa Concu del comune di Sanluri, in via Lepanto 62.

Nella stessa giornata verranno eletti il presidente e il consiglio direttivo di Confcommercio Medio Campidano.

“E’ un passo importante per la nostra associazione di categoria che ha deciso di dare voce anche alle aziende del Medio Campidano che fino a questo momento non hanno avuto una categoria di rappresentanza dedicata”, ha spiegato il presidente di Confcommercio Sardegna Alberto Bertolotti, “è un territorio importante che soffre a causa della crisi anche se conta già alcune eccellenze aziendali, lo caratterizziamo nella versione Green per promuovere nuove iniziative e creazioni di nuove imprese sviluppando e controllando l’indotto dell’economia legata al verde”.