Porto Torres: il 30 luglio lavori a Li Lioni per l’ammodernamento delle cabine

Enel Distribuzione comunica che martedì 30 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 16.30, avverrà il distacco delle Cabine Bugiagoni, Tanca S’Osilese e Stella del Mediterraneo nei pressi della zona di Li Lioni. La disalimentazione si rende necessaria per proseguire le attività di manutenzione elettriche ed edili. Un altro intervento simile sarà effettuato nel mese di settembre. I lavori finora hanno riguardato l’ammodernamento totale della parte elettrica delle cabine al fine di portarle ai migliori standard moderni, dotandole di telecontrollo da remoto e di automazione per la selettività dei guasti. L’obiettivo è migliorare la qualità del servizio elettrico per le utenze interessate dagli stacchi di questi ultimi mesi. Contestualmente – ricorda Enel Distribuzione – sono stati anche eseguiti alcuni rifacimenti edili, concentrando durante la disattivazione temporanea del servizio dell’energia elettrica numerose attività manutentive, in modo da ridurre il disagio alla clientela.