Porto Torres: CIP Sassari preannuncia possibili disagi a causa dell’interruzione del servizio idrico

Le aziende insediate nell’agglomerato industriale di Porto Torres potrebbero essere costrette a interrompere da questo pomeriggio l’attività lavorativa se l’Enas non riattiverà l’erogazione dell’acqua, interrotta ieri. Il disservizio, in alcun modo responsabilità del Consorzio industriale provinciale di Sassari, è dovuto a un intervento dell’Enas per la riparazione di una condotta sull’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce diversi comuni del nordovest Sardegna e avrebbe dovuto risolversi nella giornata di ieri, venerdì 5 luglio. Il Consorzio industriale provinciale di Sassari, informato da Enas del mancato ritorno dell’acqua nei tempi previsti, sta procedendo ad allertare gli insediati.