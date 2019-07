New York-Il MET e la missione spaziale Apollo 11

Apollo’s Muse: The Moon in the Age of Photography festeggia il 50° anniversario dell’allunaggio.



Per celebrare quel famoso 20 luglio del 1969, quando gli astronauti statunitensi Neil Armstrong e Buzz Aldrin, a capo della missione spaziale Apollo 11, sbarcarono sulla luna, il Metropolitan Museum di New York inaugura una mostra fotografica.

A partire dal 3 luglio l’esposizione ripercorrà il rapporto d’amore tra la luna e gli uomini.

La prestigiosa esposizione, che sarà visitabile fino al 22 settembre 2019, sarà composta dal oltre 170 scatti e da una selezione di disegni, dipinti, filmati, installazioni artistiche, strumenti astronomici e macchine fotografiche utilizzate dagli astronauti.