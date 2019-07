Il 16 e 18 luglio la Rassegna Internazionale Organistica ad Alghero

Prima volta alla Rassegna Internazionale Organistica degli organisti Giovanni Petrone e Christian Bacheley, in concerto rispettivamente martedì 16 e giovedì 18 luglio nella cattedrale di Alghero. Giunta alla XIX edizione, la rassegna organizzata dall’Associazione Culturale Arte in Musica si conferma vetrina dei massimi virtuosi della tastiera a livello internazionale

Alghero Ritorna dopo una breve pausa la XIX Rassegna Internazionale Organistica. Il 16 luglio alle 21 nella cattedrale di Alghero Giovanni Petrone proporrà un concerto dedicato al repertorio organistico barocco, “La toccata e il corale d’oltralpe”; il successivo 18 luglio, sempre nella cattedrale di Alghero alle 21, Christian Bacheley presenterà “Le tentazioni del virtuosismo”. La XIX Rassegna Internazionale Organistica è inserita nel cartellone del Festival del Mediterraneo 2019, organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Arte in Musica, con la direzione artistica del maestro Antonio Mura. Tutti gli eventi della kermesse godono del contributo e del patrocinio della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura e Presidenza del Consiglio), delle Fondazioni “di Sardegna” e “Alghero” affiancate dal Comune di Alghero e dalle diocesi di Sassari e Alghero-Bosa.

La Rassegna Internazionale Organistica, che vede il maestro Ugo Spanu nel ruolo di coordinatore artistico, propone, come detto, per martedì 16 luglio, con inizio alle 21, il concerto di Giovanni Petrone dedicato al repertorio organistico barocco, “La toccata e il corale d’oltralpe”. Verranno eseguite composizioni di N. Bruhns, J. S. Bach, G. Böhm, J. S. Bach, J. P. Sweelinck.

Nella serata di giovedì 18 luglio sarà protagonista invece Christian Bacheley, che presenterà “Le tentazioni del virtuosismo”, con un programma che comprenderà brani di M. Corrette, G. Böhm, J. S. Bach, F. Mendelssohn, M. Reger, D. Bedard, L. J.A. Lefebure-Wely.

Per entrambi i concerti l’ingresso è libero.

Giovanni Petrone. Nato a Larino (CB), si è diplomato in Organo e Composizione organistica con 10 e Lode e Menzione d’Onore nella classe della Prof. Mauricia Di Meco e del Prof. Carlo Barbierato al Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso. Ha frequentato il biennio specialistico in organo “Post Gradual” tenuto dal Prof. Pier Damiano Peretti alla “Universität für Musik und Darstellende Kunst” di Vienna. Si è diplomato in Direzione Corale e Composizione Corale nella classe della Prof. Colomba Capriglione al Conservatorio “L. Refice” di Frosinone. Si è diplomato in Clavicembalo con 10 nella classe della Prof. De Girolamo Andreina al Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso. Dopo la maturità classica è stato organista titolare del Seminario Regionale “San Pio X” di Chieti per due anni (2005/2006). Ha seguito numerosi corsi di perfezionamento per organo con il M° Wolfgang Zerer e il M° Hans Fagius per l’interpretazione organistica su Buxtehude e Bach, con il M° Jean Guillou e Alberto Pavoni per l’interpretazione organistica sulla letteratura francese negli anni trenta e su C. Franck. Per il clavicembalo ha seguito un corso su C. Ph. E. Bach con la Fadini. Ha seguito i corsi sul Barocco con P. D. Peretti, sull’ottocento italiano con G. Parodi e sulla musica antica italiana con G. Franzoni e M. Imbruno. Ha seguito un corso sulla musica spagnola con la Prof. Maria Nacy e sull’improvvisazione organistica con il M° Jacob Lekkerkerker. Si è specializzato nel Canto Franco-Romano seguendo per tre anni il corso internazionale di Cremona con i seguenti docenti: N. Albarosa, G. Baroffio, G. Cavagnoli, G. Conti (Lugano), J. B. Göschl (Berlin), T. Molisani, A. Soana, A. Turco, K. Pouderoijen (Wien). Si è esibito come organista e direttore di coro in Austria, Svizzera, Francia, Slovacchia e in numerose parti d’Italia come Roma, Adria, Rovigo, Pesaro, Urbino, Padova, Costiera amalfitana, Pescara Foggia, Lecce, Bologna e Campobasso. Ha suonato all’ordinazione Episcopale dell’attuale Vescovo di Trivento Mons. Scotti e del Nunzio Apostolico Mons. Leo Boccardi. Ha animato la liturgia nel santuario di Manoppello in occasione della visita del Papa Benedetto XVI. È stato organista titolare e direttore di coro della Basilica dell’Addolorata di Castelpetroso dal 2011 al 2015. Attualmente è organista titolare dell’organo “Catelli” meccanico 35 registri sito nella parrocchia di S. Matteo e Zenone di Montenero di Bisaccia. È Ispettore degli strumenti antichi nella diocesi di Termoli – Larino ed inoltre è stato per tre anni organista concertista della chiesa di San Francesco di Assisi a Vienna. Il 12-07-2014 ha ottenuto il 2° premio ex aequo primo non assegnato al Concorso Internazionale di Organo di Fano Adriano (TE). L’ 11-10-2015 ha ottenuto il 2° premio al Concorso Internazionale di Organo Camponeschi – Carafa di Montorio al Vomano (TE). Il 21-09-2016 ha ottenuto il 1° premio assoluto al Concorso Internazionale di Organo Agati – Tronci di Pistoia. Da settembre 2018 è esperto abilitato CEI per il conferimento di incarichi nell’ambito dell’inventariazione degli organi a canne storici (SMO).

Christian Bacheley. Nato a Dole nel 1955, Christian Bacheley ha iniziato lo studio dell’organo a Besançon con Jeanne Marguillard, allieva di Louis Vierne. Ammesso poi al Conservatorio di Lione, è stato allievo di Françoise Redon (pianoforte) e Louis Robilliard (organo). Segue l’incontro e le diverse classi di maestri, tra i quali Marie-Claire Alain che determina il suo orientamento. Ha lavorato come direttore del coro con Philippe Caillard e Alain Chobert. Direttore della EMM Arbois dal 198 al 2015, titolare dell’organo della chiesa di Saint-Just Arbois dal 1985, ha fondato il Coro Opus 39 nel 1991. è direttore artistico del Festival International d’Orgue d’Arbois – nel dipartimento della Giura, dove risiede da oltre trent’anni – ha all’attivo tournée in diversi continenti, svariate uscite discografiche e collaborazioni, anche come pianista Sull’organo storico di Arbois ha registrato tre dischi, uno di essi con il trombettista Peter Kumor, professore presso la CRR di Besançon. A Parigi, ha tenuto concerti presso la Cattedrale di Notre Dame e nel resto della Francia, si è esibito nei più famosi festival e sui più rinomati organi: Bourges, Carcassonne, Mougins, Roya-Bevera Mouzon, Bourg-en-Bresse, Quelven, Narbonne, Châteauneuf-du-Pape, Montelimar, Colmar, Besançon, Annecy, Tournus ecc ecc. I suoi tour lo hanno portato in Svizzera (Cattedrale di Losanna, Romainmôtier, Nyon, Auvernier), Germania (Bochum, Winnenden, Ottobeuren, Eichstätt, Kempten, Grimma, Hausach), Repubblica Ceca (Praga, Brno, Litoměřice), Belgio (Liegi), Lussemburgo, Polonia (Cattedrale di Varsavia, Gdanslk, Frombork), Inghilterra (Cattedrale di St Paul a Londra), l’Italia (Camaiore, Varenna), Spagna (Palma de Mallorca), Stati Uniti (Iowa e Wisconsin) in Algeria. Nel 2012, ha tenuto cinque recital in Canada. Invitato dall’Istituto algerino francese, ha tenuto una masterclass dal 24 al 29 aprile 2017 con la soprano Estelle Béréau.