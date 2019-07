Germania, un dolce disastro: quindici tonnellate di gelato invadono l’autostrada

La polizia ha dovuto chiudere al traffico due corsie e dalle prime informazioni sembra che il conducente 44enne del veicolo di trasporto non si sia accorto di un furgone sul ciglio della strada. Disattenzione che gli è costata lo scontro con il veicolo fermo e la rottura del rimorchio e conseguente perdita delle coppette gelato.

Fortunatamente, entrambi i conducenti sono usciti dallo scontro illesi. I danni, per contro, stimati dalla polizia ammonterebbero a 250mila euro. Non è la prima volta che accadono in Germania eventi del genere in Germania. Nel dicembre 2018, per un problema tecnico un silos contenente della cioccolata calda è traboccata e diverse tonnellate di prodotto sono finiti in strada. È successo nel villaggio di Werl, a un’ora da Dortmund.

Le tonnellate di cioccolato liquido hanno costretto gli addetti alla sicurezza stradale alla chiusura della circolazione per oltre 3 ore. Il cioccolato si è solidificato sull’asfalto: ci è voluta un’ingente quantità di acqua calda, 23 operai con pale e bruciatore per ripulire del tutto la strada. Dopo il silos contenente tonnellate di cioccolata calda traboccata da una fabbrica tedesca il 15 dicembre 2018 e poco lontano, alcuni sconosciuti hanno aperto i rubinetti di scarico di un camion cisterna vicino a Rüthe (Nord Reno-Westfalia) ed hanno fatto sversare ben 15.000 litri di latte che hanno trasformato la strada in una “pista di pattinaggio”.

Dopo più di tre ore e 20.000 litri di acqua gli addetti sono riusciti finalmente a sprazzare la superficie ghiacciata dalla strada. Non solo notizie curiose, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti, ma anche nuovi sprechi alimentari.