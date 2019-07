Gavoi: si inaugura una App accessibile da smartphone dedicata alla comunicazione con la pubblica amministrazione 

“L’App di Domus Pa, – afferma il Sindaco Giovanni Cugusi – che attualmente riporta i contenuti principali del sito istituzionale, grazie all’attivazione di notifiche e allerte (anche quelle di protezione civile), permetterà agli utenti di ricevere in tempo reale anche gli aggiornamenti su avvisi, bandi, scadenze e quanto altro incrementi la fluidità e la trasparenza nel rapporto fra il cittadino e l’Ente nello spirito dell’Amministrazione Aperta e dell’informazione più ampia, propedeutica per una forte partecipazione democratica”.

“Oltre a contribuire all’interazione con la popolazione locale – aggiunge la consigliera Loredana Marchi che coordina lo staff Comunicazione dell’Amministrazione – l’App istituzionale parteciperà alla promozione del territorio fornendo dei contenuti, di interesse per viaggiatori e ospiti, a portata di smartphone. Nel menù principale infatti sono state inserite le informazioni circa i principali attrattori turistici (musei, monumenti, eventi), nonché gli elenchi aggiornati dei servizi dedicati all’ospitalità, e ovviamente la possibilità di avvalersi per ogni sezione della georeferenziazione di google maps”.

Sebbene la maggior parte dei contenuti siano già caricati, il loro perfezionamento e arricchimento è un lavoro continuativo, che si avvale del lavoro congiunto di tecnici, amministratori e cittadinanza attiva.

Come potranno realizzare gli utenti che utilizzeranno l’applicazione (che è già possibile scaricare sul Google Play e I Tunes), questo strumento rappresenta un ulteriore passo avanti verso lo sviluppo della comunicazione col cittadino che già si avvale in tempo reale dei canali Social e del sito istituzionale, il quale è stato negli ultimi mesi aggiornato per migliorarne l’utilizzo tramite smartphone, diventato ormai il canale favorito di navigazione sul web.

La diffusione multicanale degli aggiornamenti sull’attività politica e amministrativa, nonché sul territorio, contribuisce alla realizzazione di due fra gli obbiettivi del programma quinquennale dell’Amministrazione nata dal movimento Comunidade: da un lato si vuole incrementare il coinvolgimento della cittadinanza in un’ottica di democrazia partecipativa, e dall’altro si punta a costruire un progresso economico basato sulla riduzione dei tempi burocratici di contatto fra cittadini e amministrazione e sulla valorizzazione dell’agroalimentare e delle piccole e medie imprese locali promosse anche attraverso il turismo sostenibile.

Interverranno all’incontro Loredana Marchi, consigliera comunale con delega alla Comunicazione, Massimo Zara, Amministratore e Responsabile Commerciale della MEM Informatica e Antonella Casula, sempre della MEM, che illustrerà gli aspetti tecnici della App.