Escalaplano: presentazione de “Il dono di Natale” di Grazia Deledda

Il 31 Luglio alle ore 19:00, in via Roma 30 a Escalaplano, si terrà la presentazione della novella illustrata e trilingue (Italiano/Sardo/Inglese) “Il dono di Natale“, di Grazia Deledda. L’opera, a cura di Sandru Dessì e Viviana Faedda, verrà presentata da Stefano Dessì. A seguire, l’aperitivo per tutti i partecipanti.