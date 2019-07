Eliveroo, bilancio 2018: i ricavi crescono del 130%, in oltre 150 città entro la fine del 2019

14 milioni di euro di ricavi da vendite e servizi, +130%

Fatturato pari a 21,9 milioni di euro, +97%

Nel 2018 le città coperte dal servizio passano da 12 a 34, +183%

Oggi il servizio è presente in 89 città dal nord al sud dell’Italia, saranno 150 entro la fine del 2019

Deliveroo Italy s.r.l., la piattaforma leader dell’online food delivery, depositerà nei prossimi giorni i risultati del bilancio economico 2018. L’anno si è chiuso con un importante segno positivo, a conferma del buon andamento della società che opera in Italia.

“Deliveroo Italy continua a crescere, con i ricavi da vendite e servizi aumentati del 130%, come mostra il bilancio 2018”. CosìMatteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy, a commento dei dati di bilancio della società italiana che fa parte della piattaforma leader mondiale nel settore dell’online food delivery. “Cresciamo più delle altre piattaforme anche grazie alla nostra capogruppo che sta investendo sulla nostra espansione e sulla nostra tecnologia, sia in Italia che nel mondo.”

Ecco i principali dati che emergono dal bilancio 2018.

Ricavi in crescita . I ricavi totali delle vendite e dei servizi sono aumentati del 130% (da 6,1 milioni di euro nel 2017 a 14 milioni di euro nel 2018).

. I ricavi totali delle vendite e dei servizi sono aumentati del 130% (da 6,1 milioni di euro nel 2017 a 14 milioni di euro nel 2018). Crescita del fatturato . La società ha registrato un aumento del fatturato pari a circa il 97% (da 11,1 milioni di euro a 21,9 milioni di euro).

. La società ha registrato un aumento del fatturato pari a circa il 97% (da 11,1 milioni di euro a 21,9 milioni di euro). L’Italia è profittevole. Deliveroo è profittevole in Italia con profitti pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2018.

Deliveroo è profittevole in Italia con profitti pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2018. Pagamento IRAP . Il margine della società è positivo e la società ha pagato 11.000 euro di imposte locali IRAP.

Il 2018 ha visto la presenza di Deliveroo espandere in molte città italiane. Il servizio era attivo in 12 città all’inizio del 2018 e ne ha raggiunte ben 34 alla fine dello stesso anno, triplicando praticamente il numero delle città raggiunte.

Un risultato possibile anche grazie a un nuovo rinnovato segnale di interesse della casa madre, la britannica Roofoods Ltd, che crede nelle potenzialità del mercato italiano e durante il 2018 ha finanziato Deliveroo Italia S.r.l. per circa 7.8 milioni di euro.

“Gli investimenti della casa madre sono molto importanti per assicurare la crescita in Italia”, continua Sarzana, “e aiutano a sostenere la nostra espansione. Abbiamo portato avanti un piano di crescita importante che insieme a una gestione molto rigorosa ha assicurato profittabilità. Il 2018 è stato un anno importante nel quale abbiamo triplicato il numero delle città raggiunte dai nostri servizi, investendo fortemente nell’attivazione delle nuove città. Nel 2019 abbiamo un piano ancora più ambizioso – conclude Matteo Sarzana – oggi siamo già presenti in 89 città dal Nord al Sud dell’Italia ed entro la fine dell’anno i nostri servizi saranno disponibili in oltre 150 città. Vogliamo diventare la società di riferimento mondiale del food delivery”, dichiarava qualche anno fa Will Shu, CEO e co-fondatore di Deliveroo. Un obiettivo ambizioso che sembra si stia realizzando”.

Le città di Deliveroo

Alessandria, Arcore, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Busto Arsizio, Cagliari, Carpi, Casalecchio di Reno, Cerro Maggiore, Cesena, Como, Concorezzo, Curno, Desio, Ferrara, Firenze, Fiumicino, Foggia, Forlì, Gallarate, Garbagnate, Genova, Gerenzano, Imola, Imperia, Induno Olona, Jesolo, La Spezia, Lainate, Latina, Lecce, Lecco, Legnano, Lido Di Camaiore, Livorno, Lucca, Messina, Mestre, Milano, Modena, Monserrato, Montesilvano, Monza, Napoli, Nerviano, Novara, Olgiate Olona, Paderno Dugnano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pioltello, Pisa, Prato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Ravenna, Reggio Calabria, Rescaldina, Rho, Roma, Salerno, San Benedetto Del Tronto, San Vittore Olona, Sassari, Sassuolo, Savona, Selargius, Taranto, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Verano Brianza, Verona, Viareggio, Vicenza, Vimercate e Viterbo.

