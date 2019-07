E’ disponibile su tutte le piattaforme di streaming il nuovo singolo del cagliaritano Michelegiuseppe Rovelli

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming online Piccolastellablu, nuovo singolo dell’artista cagliaritano Michelegiuseppe Rovelli, al suo esordio in studio da solista.

Il brano, a breve in rotazione sulle radio nazionali, è stato registrato e suonato interamente da Rovelli presso il janeStudio di Cagliari e vede la collaborazione di Giuseppe “Joe” Murgia al sassofono, Pietro Medda alla tromba e Maurizio Ligas al trombone. Da segnalare, inoltre, la collaborazione con Riccardo Onori (storico musicista di Jovanotti) durante la prima stesura del brano, mentre il mastering è stato curato dall’ingegnere del suono Marti Jane Robertson.

“Ognuno di noi ha una sua piccola stella blu – racconta Michelegiuseppe Rovelli -, la mia l’ho trovata nella donna che ha cambiato la mia vita. Ho sempre avuto molta difficoltà a far combaciare la mia vena artistica con i sentimenti e per questo motivo ho deciso di far coincidere il mio esordio discografico con una dedica speciale alla sua persona, che in tutti questi anni mi ha supportato e aiutato a comprendere, gestire e superare tutti difficili momenti di cui è costellata la vita di un artista. Ho voluto scrivere un testo semplice e diretto per esprimere quanto più di vero e sincero c’è nell’amore e nell’immensa fortuna capitatami avendola incontrata.”

Il singolo è presente su tutte le piattaforme di streaming musicale online, mentre il video è disponibile su You Tube.

IL VIDEO – L’allontanamento dalla persona amata provoca disagio e quindi, di contro, il riavvicinamento risulta inevitabilmente come un fattore di conforto: è questo il concetto sul quale è stata elaborata l’idea del videoclip di “Piccolastellablu”. Girare tutto per il verso dritto e poi mandare in reverse è molto interessante e porta a una profonda riflessione in merito alla reversibilità delle azioni che in ogni momento della vita vengono compiute. Il videoclip è ambientato nell’arco temporale di una giornata. Rovelli si ritrova stremato, sudato e distrutto nell’alba del parco di Molentargius, percorre varie zone della città di Cagliari, e man mano sempre più consapevole e tranquillo, arriva all’incontro con la donna al centro delle sue emozioni, nella zona del quartiere Castello, trovando finalmente conforto nel suo abbraccio. Il video è stato girato interamente con una Snorricam (camera fissata su un supporto montato sull’attore) sulla traccia di lavori quali “Requiem for a Dream” e “Pigreco” entramni di Darren Aronofsky. Per rendere i movimenti più fluidi il lavoro è stato girato a 30fps e poi rallentato a 24fps. Questo ha portato la necessità di pensare al playback e la sincronizzazione del cantato.

L’ARTISTA – Musicista poliedrico, Rovelli da anni fa parte della scena nazionale in veste di live performer e produttore musicale. Dopo 18 anni passati lontano dalla sua amata terra, la Sardegna, ora vive e lavora a Cagliari, dove ha fondato il janeStudio, studio di registrazione sonora con al suo interno l’etichetta discografica MGJR Records, in società con la fonica americana Marti Jane Robertson. Abituato a lavorare nella stanza dei bottoni di grandi progetti musicali, nel 2019 decide di coronare il sogno e far conoscere le sue opere e la sua musica al grande pubblico.