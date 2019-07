Da giovedì 18 Luglio a Venerdì 26 Luglio Tournée da Bar per la prima volta in Sardegna

Per la primissima volta in Sardegna Tournée da Bar, giovane impresa culturale che fa del teatro in luoghi non convenzionali la propria caratteristica fondamentale. Idea tanto semplice quanto rivoluzionaria quella di TdB: portare il teatro, la cultura, l’amore per la letteratura dove le persone meno se l’aspettano perchè “se i giovani non vanno a teatro, allora è il teatro a dover andare dai giovani”.

9 date in 9 giorni in lungo e in largo per la Sardegna, da giovedì 18 a venerdì 26 luglio. Sassari, Porto Torres, Alghero, Porto Ferro (SS), Liori-Porto San Paolo, Perfugas, Quartu (CA), Villaspeciosa e Capoterra le località in cui si terrà lo spettacolo, tra bar, stabilimenti balneari, bistrò, locali notturni e beach club.