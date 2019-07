Campo Natura all’Asinara per 12 ragazzi di Gavoi dai 12 ai 16 anni

La metà quest’anno sarà la splendida Isola dell’Asinara, Parco Nazionale e luogo ricco di biodiversità e una storia unica. Luoghi incontaminati, paesaggi isolati, rare specie vegetali e animali, l’isola nell’estrema punta a nord-ovest della Sardegna, spartiacque fra mare aperto e golfo omonimo, è un mondo a se stante che i ragazzi di Gavoi potranno scoprire attraverso la guida esperta e le attività escursionistiche, di animazione e di educazione ambientale organizzate dalla cooperativa sociale “Sealand Asinara -Educatori all’Ambiente e alla Sostenibilità”.

Fra i boschi, il mare, i cavalli e gli asinelli allo stato brado, le osservazioni dei fondali marini, i ragazzi saranno veri protagonisti di un’esperienza vissuta, gli artefici principali dell’esperienza e potranno cogliere il forte messaggio del rispetto dell’ambiente e dell’integrazione fra l’uomo e la natura.

Gli interessati possono ritirare il modello di domanda (scaricabile anche dal sito istituzionale del Comune) presso l’Ufficio dei servizi sociali. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo entro giovedì 1 agosto. Ogni partecipante dovrà contribuire con una quota pari a 145 euro.

Qualora il numero delle adesioni sia superiore a quello dei posti disponibili si procederà alla selezione delle domande, dando la priorità ai ragazzi che partecipano per la prima volta, a quelli esclusi da altre attività di aggregazione e soggiorno per sovrannumero organizzate dal comune nell’anno in corso. Avranno altresì precedenza i ragazzi con l’età anagrafica maggiore. Inoltre, nel caso di richieste superiori al numero programmato sarà ammesso un solo partecipante per nucleo familiare.