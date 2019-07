Calangianus. Cantieri Verdi e LavoRAS; “Un importante risposta occupazionale per il paese”

L’Amministrazione di Calangianus rende noto che da diversi giorni hanno preso inizio i Cantieri Verdi in varie aree del paese con l’impiego di 6 operai per la durata di 3 mesi. Le aree interessate dal progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico e dal Direttore dei Lavori, interesserà Piazza Marconi, Piazza Repubblica, Parco giochi e passeggiata “La Vignaredda” e Piazzetta via Olbia. I lavori consistono nella manutenzione del verde, nella piantumazione e sostituzione di essenze arboree, nella sistemazioni di camminamenti, nella realizzazione di nuove recinzioni e nell’installazione di impianti di irrigazione. Questa Amministrazione è beneficiaria di ulteriori 50.000 euro per l’annualità 2019, sempre inerenti ai Cantieri Verdi, pertanto entro il mese di ottobre partiranno altri progetti per la riqualificazione e la manutenzione delle aree verdi.

Il Comune di Calangianus, grazie al plurifondo per il lavoro denominato “LavoRAS”, misura “Cantieri di nuova attivazione”, ha assunto 10 nuove figure professionali. Le figure selezione sono così suddivise nei vari uffici e servizi: 6 impiegati, un geometra capo cantiere e 3 operai per lavori di manutenzione della viabilità rurale. Il progetto per la viabilità rurale è stato strutturato dall’Ufficio Tecnico così da riqualificazione e ripristinare diverse strade rurali, in questo modo si consentirà una migliore viabilità di mezzi e pedoni.

Questi due interventi, “Cantieri Verdi” e “LavoRAS”, sono un importante risposta occupazionale per il paese.