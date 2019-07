Cagliari. Lavori di ripristino della rotatoria di intersezione Cadello – Is mirrionis – Campania

Per consentire l’intervento di ripristino della rotatoria di intersezione Cadello – Is mirrionis – Campania, sarà interdetta al traffico la corsia di immissione sulla via Cadello dalle ore 21 del 4 luglio 2019 alle ore 5 del 5 luglio 2019 e dalle ore 21.00 del 5 luglio alle ore 5 del 6 luglio.