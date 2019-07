Cagliari-Contributi per attività sportive e atleti disabili

Pubblicati i bandi per la concessione di contributi per attività sportive svolte nell’anno 2018 o stagione 2017/2018 e per l’organizzazione di corsi destinati ad atleti diversamente abili per l’anno 2019.

Per entrambi i bandi la scadenza è fissata per il 29 luglio 2019.

La documentazione è scaricabile dai link sotto indicati.