Cagliari. “Apriamo il cerchio… Mesa Noa incontra i produttori”

“Apriamo il cerchio… Mesa Noa incontra i produttori” è il titolo che abbiamo scelto e con il quale ci interroghiamo su quali prodotti vorremo mettere a disposizione delle socie e dei soci della cooperativa.

Venerdì 26 luglio, a partire dalle 18,30 nei locali di S’Incungiu, in via Caprera 14/A a Cagliari, Mesa Noa incontra i piccoli produttori locali, invitati a far parte della rete commerciale dell’Emporio.

Avremo modo di conoscere le storie di alcuni di loro, le difficoltà che incontrano e confrontarci sulle iniziative che potremo intraprendere insieme.

Al centro dell’incontro con le Aziende ci sarà la “Carta del KM-Equo” che definisce i criteri di scelta dei prodotti per il nostro Emporio condiviso e ne racchiude i principi fondamentali, i valori sociali, etici e ambientali.

Essa è il risultato di un lungo e appassionato confronto avvenuto all’interno di uno dei gruppi di lavoro che hanno partecipato a questo affascinante percorso condiviso verso la realizzazione del progetto Mesa Noa, il Gruppo 3, Prodotti e Produttori.

Chi ha contribuito alla stesura del testo, mediando tra le varie anime impegnate nella redazione della Carta, ci racconterà i contenuti, per poi discuterne con i produttori, a cui chiediamo di condividerne i principi e lo spirito, e con il pubblico.

Vogliamo infatti che un documento così importante raccolga il consenso più ampio possibile.

Come sempre nei nostri eventi, noi di Mesa Noa diamo importanza alla convivialità, anche per conoscere meglio chi si avvicina per la prima volta al progetto.

Dopo il dibattito potremo degustare alcuni prodotti selezionati dalle Aziende che partecipano all’incontro. Le socie e i soci di Mesa Noa serviranno la cena, con turni brevi in modo che tutte e tutti possano prenderne parte.

Questo il programma nel dettaglio:



ore 18.30 Arrivo e registrazione dei partecipanti

ore 19.00 Conferenza

– Apertura lavori (saluti e presentazione di Mesa Noa)

– Presentazione della Carta del km equo

– interventi dei produttori

– dibattito aperto

ore 21.00 Cena presso S’Incungiu

Costo della cena 12 € – prenotazione obbligatoria



Ai genitori che sono interessati a partecipare, si segnala che dalle 18.30 alle 21 sarà attivo un servizio accoglienza diretto alle bimbe e ai bimbi presenti.





Per le prenotazioni: