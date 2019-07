Cagliari-All’EXMA il Bad Blues Quartet presenta il suo nuovo disco Back On My Feet

Domani sabato 27 luglio alle 22 all’EXMA – EXhibiting and Moving Arts di Cagliari il Bad Blues Quartet presenta il suo nuovo disco Back On My Feet.

Il ruvido e graffiante blues approda domani all’EXMA – EXhibiting and Moving Arts di Cagliari con il concerto del Bad Blues Quartet. Una formazione cagliaritana attiva nella scena regionale e nazionale, che ha scelto uno dei più importanti luoghi della cultura cittadina per presentare il suo nuovo disco Back On My Feet, prodotto dall’etichetta Talk About Records e pubblicato due anni dopo il fortunato e omonimo Bad Blues Quartet del 2017.

Il concerto di presentazione avrà inizio alle 22 e sul palco ci saranno Eleonora Usala alla voce, Federico Valenti alla chitarra,Frank Stara alla batteria e Gabriele Loddo al basso, con la partecipazione dei tanti musicisti che hanno offerto la loro collaborazione durante le registrazioni dell’album.

L’evento è organizzato e prodotto dall’associazione culturale Sweet Music, con l’importante supporto dell’EXMA – EXhibiting and Moving Art, del Consorzio Camù e di Radio X Cagliari Social Radio.

La serata prevede l’acquisto di un biglietto al costo di 5 euro.