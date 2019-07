Aglientu, Rena Majore: ieri 17 luglio, al “S’Historia” serata da “DELIRIO”, oggi FRITTELLATA e domai gli “JAMPLAY” (video)

Serata particolarmente frizzante ieri sera a Rena Majore promossa e organizzata dal “Ristorante-Pizzeria-Bar S’Historia” di Giovanni Taras. Una serata che è andata oltre le più rosee aspettative, poiché ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni.

A garantire il divertimento è stato l’inimitabile “DELIRIO”, artista di gran talento e che sa cogliere il momento giusto per coinvolgere nel modo migliore la platea.

Le sue “trasformazioni” e il vasto repertorio di canzoni che propone è sinonimo di divertimento puro da parte di chi si fa “trascinare” dalle performance di un artista originale e duttile dall’inizio fino alla fine degli spettacoli che promuove.

Ieri sera la Piazza Sirenella ha registrato uno scenario di notevole portata, considerato che DELIRIO ha avuto la capacità di “stregare” il pubblico con le sue mirabili “invenzioni”. È stata una serata che si può definire una vera e propria festa a favore dei vacanzieri, che in questo periodo soggiornano a Rena Majore.

Giovanni Taras, dunque, patron de “S’Historia”, nel corso dell’estate non si lascia sfuggire le occasioni propizie per promuovere da un lato le attività dei propri locali e, dall’altro, offrire momenti di divertimento ai propri clienti e a quanti soggiornano e risiedono a Rena Majore.

Ed, allora, ecco che ieri 17 luglio, il fiore all’occhiello è stato DELIRIO, che per oltre tre ore ha saputo intrattenere quanti, per l’occasione, si sono riversati in Piazza Sirenella, negli spazi antistanti i locali de “S’Historia”, per godersi uno spettacolo a “chilometro zero”.

In proposito, si dirà che Giovanni Taras, nell’organizzare questo tipo di serate, ha il proprio tornaconto, ma va ricordato che ciò rientra in un discorso promozionale e in un’ottica aziendale, che contribuiscono, tra l’altro, ad accrescere e rendere sempre più appetibile, per viverci o per trascorrerci un periodo di vacanze, il villaggio di Rena Majore. Fermo restando che “S’Historia” sta accrescendo la propria notorietà, non solo in gallura e in Sardegna, ma anche nel resto dell’Italia e all’estero.

E tanto per non smentirsi, ecco che sabato prossimo 20 luglio, dalle ore 22: 00 in poi, è in programma una serata musicale con protagonista il complesso musicale JAMPLAY con nuovi arrangiamenti e nuove cover rock.

Da tener presente, inoltre, che questa sera, sempre in Piazza Sirenella, dalle ore 19: 30, si svolgerà la FRITTELLATA organizzata dalle classi 69-79-94 del Comune di Aglientu, con relativo spettacolo Folk del “gruppo Folk di Sant’Antonio di Gallura” e poi, a seguire, musica con “Mauro’ S. Band”.

Domani sera, venerdì 19 luglio, inoltre, sempre in Piazza Sirenella, il “Bar Sanna”, alle ore 20:oo, propone una grigliata di carne (salsiccia, pancetta, Capocollo) e verdure grigliate, bibita e caffè al prezzo di 18 € (è gradita e consigliata la prenotazione al n° 380.6381771).

Insomma, una settimana da vero “sballo” a Rena Majore. E le sorprese non finite. Dal 22 al 28 luglio il divertimento continuerà con nuove sorprese e avvenimenti all’insegna delle vacanze e del relax.

