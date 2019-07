Aflatossine nei pistacchi tostati salati a marchio “+performance”

Dopo i test, arriva lo stop da parte del Ministero della Salute che dispone il ritiro dal mercato dei pistacchi tostati salati a marchio +performance a causa della possibile presenza di Aflatossine B1 e Aflatossine totali.

Si tratta dei pistacchi tostati salati venduti in confezioni da 500 gr prodotti dall’azienda Euro Company srl Sb nello stabilimento di Godo – Russi (RA) alla via Faentina n° 280/286.

Il lotto richiamato è esclusivamente il numero 8338, con data di scadenza 31-12-2019.

Nello specifico il prodotto è commercializzato dall’azienda Italy Cash s.c.r.l. con sede a Bologna alla via N. Costa n° 30.

L’avviso di richiamo del lotto di ricotte è stato pubblicato sul sito del nuovo portale dedicato alle allerta alimentari del Ministero della salute.

Le aflatossine sono micotossine prodotte da due specie di Aspergillus, un fungo che si trova in particolare nelle aree caratterizzate da un clima caldo e umido.

Poiché le aflatossine sono note per le loro proprietà genotossiche e cancerogene, l’esposizione attraverso gli alimenti deve essere il più possibile limitata.

Le aflatossine possono essere presenti in prodotti alimentari, quali arachidi, frutta a guscio, granoturco, riso, fichi e altra frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi e semi di cacao, a seguito di contaminazioni fungine avvenute prima e dopo la raccolta.

Diversi tipi di aflatossine sono presenti in natura. L’aflatossina B1 è la più diffusa nei prodotti alimentari ed è una delle più potenti dal punto di vista genotossico e cancerogeno.

È prodotta sia dall’Aspergillus flavus sia dall’Aspergillus parasiticus.

Pertanto Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, per una tutela della salute dei consumatori raccomanda di non consumare tale prodotto e a riportarlo nel punto vendita per la sostituzione o il rimborso.