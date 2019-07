Pane, pasta, dolci e focacce per tantissimi sardi celiaci sono prodotti “vietati”.

In Sardegna, infatti, una persona su 150 soffre dell’infiammazione cronica dell’intestino tenue dovuta all’intolleranza al glutine. Una condizione che, in Italia, colpisce centinaia di migliaia di persone che, per convivere con questa situazione, sono costretti, come unico rimedio, a togliere dalla dieta gli alimenti contenenti queste proteine per loro così pericolose.

Per approfondire l’argomento in tutte le sue sfaccettature, per offrire nuove soluzioni a questa condizione, per una alimentazione più consapevole e per uno stile di vita alimentare più sereno, l’Associazione Pizzaker’s Shool, in collaborazione con Confartigianato Gallura, ha organizzato un seminario gratuito dal titolo “Celiachia e Intolleranze”, che si svolgerà domenica 28 luglio a Perfugas (SS), con inizio alle ore 9:00, presso la sala convegni del Ristorante “Domo de Janas”,

Gli interessati, per tutta la mattinata, attraverso gli esperti potranno conoscere in modo più approfondito la problematica e partecipare attivamente all’iniziativa attraverso attività pratiche.

L’iniziativa verrà aperta alle 10 dalla biologa nutrizionista, Manuela Derosas, che introdurrà gli argomenti “Celiachia e intolleranze alimentari”. Subito dopo lo chef Antonio Deiana, proporrà una dimostrazione tecnico-pratica sulla nuova tecnica di lavorazione Gluten-Free, ideata personalmente da lui, per le pizzerie e gli ambienti di lavoro. A seguire la dimostrazione tecnico-scientifica sulle contaminazioni e riscontro sui campioni prodotti. Non mancherà anche la proposizione di alcune ricette Gluten-Free dolci e salate. Al termine, alle 13.00, degustazione di prodotti senza glutine.

Considerato l’alto numero di richieste, l’Associazione Pizzaker’s invita gli interessati a comunicare la propria partecipazione al fine di avere un posto riservato al numero di telefono 3401038109.

Con questa iniziativa, l’Associazione Pizzaker’s e Confartigianato Gallura vogliono anche mettere a confronto diverse professionalità che sono a vario titolo coinvolte dal tema “celiachia”, non trascurando anche la sensibilizzazione delle strutture ristorative e ricettive, che sono chiamate a venire incontro a quanti, cittadini e turisti, sono costretti a alimentarsi con cibi “gluten free” per evitare problemi di salute.

“Occasioni come queste sono molto importanti per poter fare corretta informazione sul tema della celiachia e intolleranza – spiegano dall’Associazione Pizzaker’s – per conoscerne le differenze e sfatare alcuni miti dovuti a una cattiva informazione”.

Nel 2017 la celiachia in Italia ha superato i 200mila malati e ogni anno conta un incremento che va dalle 10mila alle 15mila diagnosi. Secondo le stime più recenti, più del 9% della popolazione italiana combatte quotidianamente con allergie e intolleranze alimentari e sceglie prodotti senza glutine, senza lattosio e senza allergeni. Secondo il Ministero della Salute, le allergie alimentari interessano il 3% della popolazione con maggiore incidenza nell’età pediatrica (sono colpite circa 1.800.000 persone), mentre più del 6% della popolazione è affetta da intolleranze alimentari, di cui 600.000 al glutine. In Italia, inoltre, quasi una persona su due è intollerante al lattosio, con maggiore incidenza nel Nord del paese.