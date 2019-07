Pubblicato avviso per fornitura postazioni a personale medico competente

Pubblicato un avviso per un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare a presentare offerta per la fornitura di ausili per postazioni lavorative prescritte dal medico competente, tramite RDO su Acquistinretepa.it oppure su SardegnaCAT.

L’importo complessivo dell’affidamento ammonta a € 7.000,00 (Iva esclusa).

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo le modalità indicate nel bando, dovranno pervenire entro le ore 12 del 2 settembre 2019.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti indirizzi: Servizio Economato e Centrale Unica Servizi e Forniture, Viale Trieste n. 141, Cagliari tel. 070 6776972 – 6776027 – 6777668; P.E.C. provveditoratoeconomato@comune.cagliari.legalmail.it.