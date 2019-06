Workshop “Identita’ digitale e servizi digitali per l’impresa 4.0”

Il workshop “Identità digitale e servizi digitali per l’impresa 4.0” è organizzato dalla Camera di Commercio-Servizio Registro delle Imprese, in collaborazione con Infocamere.

Nel corso dell’incontro, sarà illustrata la firma digitale: in cosa consiste e quali sono i suoi molteplici utilizzi per le imprese. In particolare, sarà presentato il nuovo dispositivo wireless di Infocamere, che consente di utilizzare anche lo smartphone per firmare digitalmente i documenti.

Inoltre, ci sarà un focus speciale su CNS e SPID, gli strumenti di autenticazione digitale che, in massima sicurezza, consentono tra l’altro anche l’accesso ai portali della Pubblica Amministrazione, a cui seguirà l’illustrazione dei principali servizi offerti dal Registro delle Imprese.

Durante l’incontro sarà possibile richiedere gratuitamente lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette a cittadini e imprese di accedere in modalità sicura e garantita ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati da computer, tablet e smartphone.

La partecipazione all’incontro è gratuita.