Venerdì 7 giugno a Quartu un tuffo nella musica degli anni ’80,’90 e 2000

Venerd 7 Giugno, sul lungomare Poetto di Quartu Sant’Elena all’Opera Beach Arena, dalle ore 22.30 fino a tarda notte ci sarà un tuffo nel passato, un viaggio attraverso la musica migliore degli anni ‘80, ‘90 e 2000.

Ingresso gratuito dalle 22,30 fino a tarda notte. Si rivivranno gli anni passati con un viaggio nel tempo, dagli anni ‘80 agli anni ‘00, passando per i ‘90 con, con effetti visivi, luci, diapositive e video a ritmo di musica.

Proietteremo i video e i testi delle canzoni su un maxischermo posizionato sul palco dell’Opera Beach Arena, con un susseguirsi di ricordi ed emozioni, ballando e cantando insieme i successi migliori di quegli anni.

Ospiti:

Umberto Smaila e la sua band. Attore, cabarettista, musicista, compositore, conduttore televisivo e imprenditore italiano con il suo marchio Smaila’s presente in diverse parti del mondo.

Smaila rallegrerà il pubblico con il suo live show.

Le ragazze di non è la Rai, a più di 20 anni dalla fine dello storico programma, fenomeno di costume degli anni ‘90, tornano sul palco dell’Opera Beach Arena. Figure femminili rivoluzionarie della TV italiana di quegli anni, le ragazze accompagneranno la serata con canzoni, balletti e giochi che richiamano il programma, divenuto un cult, segnando la nostra storia televisiva.

DJ JAD pseudonimo di Vito Luca Perrini, è un DJ e turntabler italiano, divenuto famoso per essere stato membro del gruppo musicale rap Articolo 31, che fondò insieme a J-Ax negli anni novanta.Dal 2006, in seguito allo scioglimento del gruppo, ha intrapreso la carriera da solista. Intratterrà la serata con la sua musica e il campionamento dei noti ritornelli che hanno cavalcato l’onda degli anni ‘90.

Wlady pseudonimo di Wladimiro Perrini, è un DJ e produttore discografico italiano e fratello minore di Dj Jad. Grazie alla sua bravura nella tecnica dello scratch, partecipa alle registrazioni degli Articolo 31 in diverse registrazioni. Remixer ufficiale di attuali canzoni celebri, accompagnerà con la ì sua musica la serata.

Avremo inoltre storici e popolari DJ locali:

-Sandro Murru

-Cesare Monni

-Simonluca

-Vj Marco Pinelli

CONTATTI

E – mail: info@operabeach.com

Telefono: 3409311609