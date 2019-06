Trasloco professionale: oggi è conveniente, ma bisogna scegliere il servizio giusto

Purtroppo le operazioni di trasloco sono tantissime e bisogna occuparsi di troppe cose contemporaneamente. Non a caso parliamo di una delle incombenze più stressanti in assoluto e sono le statistiche che lo dimostrano. Prendere alla leggera un trasloco quindi non è mai una buona idea: spesso si è convinti di potersi arrangiare ma nella maggior parte dei casi ci si ritrova nel panico totale!

Trasloco professionale: conviene davvero?

Fortunatamente oggi affidarsi ad una ditta specializzata non è più costoso come un tempo, specialmente per chi vive nella Capitale. Il prezzo trasloco è una variabile che merita di essere presa in considerazione perché spesso ingaggiare un’impresa professionale si rivela meno costoso che gestire tutto in autonomia. Conviene quindi sempre chiedere un preventivo, in modo da poter decidere cosa fare avendo tutti gli elementi per valutare la convenienza del servizio.

Dobbiamo sempre tenere in considerazione che se evitiamo di ingaggiare un’impresa di traslochi specializzata abbiamo comunque delle spese da sostenere. Noleggiare un furgone per il trasporto della merce da un’abitazione all’altra, affittare l’attrezzatura (come ad esempio un montacarichi o una piattaforma aerea) e via dicendo. Queste sono cose che vanno tenute bene a mente.

Le ditte serie offrono diverse formule di trasloco

Le ditte più serie offrono la possibilità di scegliere tra diverse formule per un trasloco professionale e non è detto che si debba per forza di cose spendere un capitale, anzi! Al giorno d’oggi abbiamo la libertà di decidere noi in quali aspetti farci aiutare e quali invece riusciamo a gestire in autonomia. Per questo motivo conviene sempre affidarsi a ditte che offrano la possibilità di scegliere il servizio migliore e più conveniente in base alle proprie esigenze.

Le imprese più serie propongono 3 formule: il trasloco fai da te, quello economico ed il servizio tutto incluso.

La formula “fai da te” è la più economica in assoluto e comprende quei servizi che inevitabilmente comporterebbero una spesa da parte nostra. Scegliendo questa opzione possiamo gestire tutto in autonomia ma abbiamo il grande vantaggio di non doverci preoccupare del trasporto. Volendo possiamo anche aggiungere il servizio di facchinaggio, ma non siamo obbligati: se riusciamo a preparare scatoloni e mobili fuori casa possiamo farne a meno.

La formula del trasloco economico invece comprende anche il servizio di facchinaggio, di smontaggio e rimontaggio mobili. È la più gettonata perché ha un costo più che onesto e ci permette di toglierci un bel po’ di incombenze (faticose, tra l’altro).

Infine, la formula all inclusive è l’ideale per coloro che non hanno il tempo di occuparsi di nulla. Si tratta di un servizio completo al 100% che comprende anche l’imballaggio dei suppellettili, oltre al facchinaggio e al trasporto. Scegliendo questa formula possiamo entrare nella nuova abitazione e trovare già tutte le cose al loro posto: un grande vantaggio per coloro che sono particolarmente impegnati e che non vogliono alcun tipo di preoccupazione!