Tortolì: dal 1 al 3 luglio un corso su “La valutazione diagnostica dell’autismo:ADOS-2”

Si svolgerà dal 1 al 3 luglio, presso la la Sala Formazione del Centro di Salute Mentale di via Mons. Carchero, a Tortolì, il corso dal titolo “La valutazione diagnostica dell’autismo: ADOS-2”.

L’evento formativo si propone l’obiettivo di: far acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di Disturbi dello spettro autistico, fondamenti teorici sui contenuti dell’ADOS-2-Autism Diagnostic Observation Schedule (seconda edizione), procedure di somministrazione di ADOS-2, procedura di decodifica e calcolo dei “cut-off diagnostici”; acquisire abilità pratiche per padroneggiare lo strumento diagnostico, per lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali del professionista nel settore specifico di attività.

I destinatari del corso sono Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili, Psicologi-Psicoterapeuti, Logopedisti e Neuro-psicomotricisti di ATS Sardegna.

Per informazioni e iscrizioni: www.asllanusei.it o intranet aziendale.